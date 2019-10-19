Суд поклав на Гладковського низку зобов’язань, що не дозволить йому сховатися від органів кримінального переслідування, - Рябошапка. ВIДЕО

Таку думку висловив генеральний прокурор України Руслан Рябошапка в опублікованому пресслужбою ГПУ відео, інформує Цензор.НЕТ.

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"У випадку, якщо буде внесено заставу, на підозрюваного покладено судом низку зобов’язань... Отже, навіть у разі внесення застави органами досудового розслідування буде повністю забезпечена можливість співпраці підозрюваного з органами попереднього розслідування і запобігання його укриттю від органів кримінального переслідування", - заявив Рябошапка.

Генпрокурор нагадав, що Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Гладковському у вигляді утримання під вартою на два місяці з альтернативою застави в понад 10 млн грн.

Також він зазначив, що суд встановив законність затримання Гладковського детективами Національного антикорупційного бюро.

"Отже, підтверджено, що це затримання було здійснено обґрунтовано, за наявності достатніх підстав і відповідно до кримінально-процесуального законодавства", - додав Рябошапка.

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Нагадаємо, 25 лютого - 11 березня 2019 року проект "Наші гроші" оприлюднив у рамках чотирисерійного проєкту інформацію про корупційну схему закупівель у 2015-2017 роках бронетанкововими підприємствами держконцерну "Укроборонпром" у рамках програми імпортозаміщення контрабандних комплектуючих із РФ через фіктивні фірми-"прокладки", включно з ТОВ "Оптимумспецдеталь". Автори розслідування стверджують, що до корупційних операцій причетні перший заступник секретаря РНБО України Гладковський, екскерівник "Укрспецекспорту" та голова держконцерну "Укроборонпром" Павло Букін, а також директори підприємств та інші посадові особи держконцерну.

Гладковського звільнили з посади першого заступника секретаря РНБО згідно з указом президента 4 березня з метою забезпечення об'єктивного розслідування інформації проєкту "Наші гроші" Bihus.info, що набула широкого суспільного та політичного резонансу.

10 жовтня президент України Володимир Зеленський запевнив, що незабаром правоохоронні органи оприлюднять результати розслідування фактів корупції в дежконцерні "Укроборонпром"

17 жовтня Гладковського затримали співробітники НАБУ після спроби виїхати з країни. Як повідомили в НАБУ, його затримано за підозрою в зловживанні службовим становищем.

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У пресслужбі корпорації "Богдан" затримання Гладковського назвали "інсинуацією і спробою створити картинку для телебачення".

18 жовтня Гладковському оголосили підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) і ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України.

ВАКС увечері 18 жовтня розпочав обрання запобіжного заходу Гладковському, але вночі оголосив перерву в засіданні до 12:00 19 жовтня.

19 жовтня Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про взяття під варту на 60 днів Олега Гладковського з можливістю внесення застави в розмірі 10,6 млн гривень.