Компанія російського олігарха Дерипаски видобуває унікальний кварцит для військових РФ в Україні, - "Схеми". ВIДЕО

Про це йдеться в розслідуванні проєкту "Схеми: корупція в деталях", інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що унікальні високоякісні кварцити добуваються в Баницькому кар'єру на Сумщині, які потім через його ж заводи у вигляді кремнію потрапляють на підприємства російського оборонного комплексу для виробництва зброї.

"Таких родовищ у світі дуже мало. В Європі аналогів йому нема. Тому це родовище є унікальним", – наголошує почесний розвідник надр Костянтин Ткачов. Із кварциту з Баницького родовища, в тому числі, роблять кремній надвисокої якості. Вчені називають цей мінерал "сировиною майбутнього".

"Та нині Баницький кар’єр майже не постачає кварцит українським підприємствам. Понад 90% видобутку він продає у Росію. Водночас, як Україна вимушена імпортувати кремній з Китаю – її кремнієва промисловість орієнтована на іншу країну. А цінна сировина з українських надр їде до держави, яку сама ж Україна визнала агресором", - йдеться в розслідуванні.

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Власником ТОВ "Глухівський кар'єр кварцитів", який видобуває в Баничі Високочистий кварцит, з 2011 року є кіпрська United Company Rusal Silicon Limited. Це - "дочірня фірма" "Об'єднаної компанії "Русал" впливового олігарха Олега Дерипаски, якого ЗМІ називають одним Володимира Путіна.

"І саме ця фірма за дивних обставин не потрапила до списку санкцій в Україні, хоч до інших його компаніям, які, навпаки, не ведуть господарської діяльності в Україні, санкції були застосовані", - наголошується в розслідуванні.

Майже весь видобутий з українських надр високоякісний мінерал, з якого виготовляють кремній, в 2018 році був вивезений до Росії. ТОВ "Глухівський кар'єр кварцитів" продавав його двом підприємствам в Росії. Половину видобутої сировини купував один з найбільших виробників кремнію в Росії - завод "Кремній-Урал", що також входить в "Русал". Зі свого боку, цей завод Дерипаски протягом 2019-го відвантажив 12 тонн кремнію на виконання державного замовлення російському державному замовнику - "Новосибірському Механічному Заводу" Іскра ".

Журналісти "Схем" з'ясували, що "Іскра" співпрацює з російським оборонним підприємством "Ростех", а "Кремній-Урал" в 2014 році уклав контракт з російським державним Конструкторським бюро приладобудування імені Шипунова, де розробили і поставили на серійне виробництво понад 150 зразків військової техніки для російської армії.

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Крім того, журналісти виявили, що СБУ сформулювало список санкцій таким чином, що в нього потрапили лише ті компанії, які реально не працюють в Україні.

"А інші регулятори, схоже, просто закривають очі на присутність росіян в українських надрах. Заробляє ж на цьому, близька російському президенту людина - впливовий олігарх Олег Дерипаска", - підсумували в розслідуванні.