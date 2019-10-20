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20.10.19 15:00

Встановлено третій прогін нового Шулявського моста, рух проспектом Перемоги відкриємо ввечері, - Кличко. ВIДЕО

Встановлено ще один прогін Шулявського моста в Києві, обмеження на рух транспорту проспектом Перемоги будуть зняті до кінця сьогоднішнього дня.

Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив на своїй сторінці в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Прогін нового Шулявського моста вже встановили над проспектом Перемоги. Голландські фахівці з'єднують третій прогін з уже встановленими. Під час зведення шляхопроводу ми використовуємо новітні технології, що дозволяють в стислі терміни здійснити масштабні роботи. Рух транспорту  проспектом Перемоги відкриємо сьогодні ввечері", - розповів Кличко.

Рух проспектом Перемоги в Києві обмежили вранці 20 жовтня, за даними КМДА перекриття може тривати до ранку понеділка, 21 жовтня.

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Нагадуємо, Шулявський шляхопровід був закритий на реконструкцію в березні 2019 року.

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