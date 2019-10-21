"Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валєрія думає на Валєріча", - "Квартал 95" у пісні про підпал будинку Гонтаревої. ВIДЕО

Відео опубліковано на youtube-каналі "Студія Квартал 95 Online", передає Цензор.НЕТ.

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Ведучий номеру Степан Казанін назвав спалення будинку "яскравою подією", після чого на сцену вийшли виконавиці Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки та артист Євген Кошовий.

Серед іншого, в тексті пісні є фрази "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала", "Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валєрія думає на Валєріча", "Люди вогонь побачили - допомагати почали, відра схопили і прибігли, в вогонь соляру плескали", а також, що рятувальники смажили шашлики, а "мораль проста - хата згоріла від стида".

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Як повідомлялось раніше, будинок Валерії Гонтаревої під Києвом у с. Гореничі було спалено в ніч на вівторок унаслідок підпалу.

У ДСНС Київської області уточнили, що будинок вигорів майже повністю, оскільки осередків пожежі було кілька.

Раніше в ніч на 5 вересня була облита бензином і спалена машина невістки ексглави НБУ перед її будинком у центрі Києва.

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12 вересня правоохоронці проводили обшуки за місцем прописки Гонтаревої в квартирі її сім'ї в Києві.

Гонтарева, яка зараз перебуває на лікуванні в госпіталі в Лондоні після наїзду на неї автомобіля, вважає ці дві події пов'язаними і заявила, що від вербальних погроз її противники перейшли до реальних дій.