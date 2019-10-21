Сміятися з горя не вважаю за нормальне, але в нас демократія, - Гончарук щодо номеру "95 Кварталу" про підпал будинку Гонтаревої. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив на брифінгу за підсумками засідання уряду в понеділок у Києві.

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"Коментувати або давати оцінку про якість гумору я б не дуже хотів як офіційний представник", - сказав Гончарук.

При цьому прем'єр додав: "Радіти і сміятися з горя іншого я не вважаю за нормальне. Але у світі є дуже багато сатиричних видань і команд, у яких є різний стиль, тому оцінювати гумор політику, державному чиновнику – це дурний тон. У нас демократична держава, і кожен має право жартувати, як йому подобається". Я думаю, що якщо це була б якась інша команда, а не "95 Квартал", то цей гумор взагалі залишився б непоміченим".

Він наголосив, що правоохоронні органи мають дати оцінку підпалу будинку Гонтаревої.

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"Точно треба розібратися, хто винен, хто стоїть за цим і як сталося, що ця подія збіглася з візитом місії МВФ. Це більш важлива подія, яку необхідно коментувати", - сказав Гончарук.

Прем'єр зазначив, що президент України Володимир Зеленський робить усе, щоб разом з правоохоронними органами розслідувати цю справу.

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"Я не раз бачив реакцію президента Зеленського на історію щодо пожежі в будинку пані Гонтаревої. Ця реакція була абсолютно правильна і людська - ніхто не може радіти, що у людини горить будинок ... Президент Зеленський точно з цього не сміявся", - зазначив Гончарук.

Нагадаємо, пісню про інцидент, що прозвучала в ефірі випуску "Кварталу 95" 19 жовтня, виконували співачки Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки і гуморист Євген Кошовий. Зокрема прозвучали такі рядки: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала", "Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валєрія думає на Валєріча (Ігоря Коломойського. - Ред.)", "Мораль проста - хата згоріла зі стида" , "Люди вогонь побачили - допомагати почали, відра схопили й прибігли, у вогонь соляру плескали".

Колишня очільниця НБУ Валерія Гонтарева в коментарі Радіо Свобода сказала, що подібного не могло статися в цивілізованому суспільстві. "Це сором!!! Насміхання над людських горем - це неможливо уявити в цивілізованому суспільстві" - зазначила Гонтарева.

Відповідаючи на запитання, чи розглядала вона можливість замовлення цього номера олігархом Ігорем Коломойським, Гонтарева зазначила: "Можливо, так і є. Я про це не думала".

Як повідомлялось раніше, будинок Валерії Гонтаревої під Києвом у с. Гореничі було спалено в ніч на вівторок унаслідок підпалу.

У ДСНС Київської області уточнили, що будинок вигорів майже повністю, оскільки осередків пожежі було кілька.

Раніше в ніч на 5 вересня була облита бензином і спалена машина невістки ексглави НБУ перед її будинком у центрі Києва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Працювали професіонали, які спалили мій будинок за 28 секунд", - Гонтарева

12 вересня правоохоронці проводили обшуки за місцем прописки Гонтаревої в квартирі її сім'ї в Києві.