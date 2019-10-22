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22.10.19 08:01

Турецькі солдати розстрілюють полонених курдських жінок і ріжуть голови полоненим чоловікам. ВІДЕО 18+

Турецькі військові під час операції в Сирії в 2017 році розстріляли полонених курдських дівчат і відрізали голови мертвим курдам. Увага! Відео не рекомендоване для перегляду людям з нестійкою психікою!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозаписи злочинів турецьких армійців збереглися в інтернеті.

Зокрема, на одному з них група турецьких бійців розстріляла двох дівчат з автоматів. Одну з дівчат солдати розстріляли після того, як вона впала з каменю, а другу вбили, поставивши на коліна і розстрілявши кількома чергами в голову.

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Увага! Відео не рекомендоване для перегляду людям з нестійкою психікою!

На другому відео турецькі солдати відрізають голови мертвим курдам і позують перед камерою зі своїм "трофеєм".

Увага! Відео не рекомендоване для перегляду людям з нестійкою психікою!

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