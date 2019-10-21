Дуже сумно, що міністр економіки в Україні - дебіл, - Коломойський про реакцію Милованова на номер "Кварталу 95". АУДIО

Про це він сказав в інтерв'ю Настоящему Времени, передає Цензор.НЕТ.

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"Я вважаю, що після такої заяви міністр економіки має негайно написати заяву про відставку, тому що це свідчить про його рівень як міністра. Іншого слова як "дебіл" для цього просто не знайдеш. Дуже сумно, що міністр економіки в Україні - дебіл" , - висловився Коломойський у відповідь на ремарку журналіста, що Милованов бачить можливість негативного впливу номера "Кварталу 95" на інвестиційний клімат в Україні.

Також він вважає, що МВФ більше не надасть Україні допомогу.

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"На інвестиційний клімат впливає номер у розважальній передачі, сатира і гумор? Тоді, я вважаю, що у нас інвестклімату взагалі немає! А тому Україні не треба давати нічого ні МВФ, ні іншим. І я більш ніж упевнений, що нам більше нічого і не дадуть, що це все порожні старання. Досить міністру Милованову ходити з простягнутою рукою, всі ці старання, годі витрачати казенні гроші, щоб їздити великими делегаціями в США", - зазначив олігарх.

Нагадаємо, 19 жовтня учасники "Вечірнього кварталу" заспівали жартівливу пісню про підпал будинку колишньої глави Нацбанку Валерії Гонтаревої. Пісню виконували співачки Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки і гуморист Євген Кошовий. Зокрема, прозвучали такі рядки: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала", "Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валєрія думає на Валєріча (Ігоря Коломойського. - Ред.)", "Мораль проста – хата згоріла від стида", "Люди вогонь побачили - допомагати почали, відра схопили й прибігли, у вогонь соляру плескали".

Виступ "Кварталу" з хором Верьовки викликав гостру критику. Зокрема, міністр культури Володимир Бородянський заявив, що висміювання "95 Кварталом" підпалу будинку колишньої глави Нацбанку Валерії Гонтаревої є моделлю поведінки, яку потрібно припиняти. Його заступник Ірина Подоляк поставила під сумнів доцільність держпідтримки хору імені Верьовки.

Також міністр економіки Милованов заявив, що номер "95 Кварталу" про Гонтареву негативно впливає на інвестиційний клімат в Україні, а лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук зазначив, що "історія з Кварталом і хором - дно".

Пізніше керівник хору імені Верьовки Корінець заявив, що виступити в номері "Кварталу 95" про Гонтареву запропонував нардеп від "СН" Корявченков.