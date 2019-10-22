"Я цього і не приховую, що я дебіл. Жартую", - Милованов відреагував на слова Коломойського про нього. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив на брифінгу у вівторок.

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"Я цього і не приховую, що я дебіл. Жартую", - сказав Милованов

Він сказав, що не ображається "ні на це, ні на багато іншого, що відбувається".

На його думку, скандал навколо пісні "Кварталу" про згорілий будинок ексглави НБУ Валерії Гонтаревої вже вичерпано, тому що висловилися всі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дуже сумно, що міністр економіки в Україні - дебіл, - Коломойський про реакцію Милованова на номер "Кварталу 95". АУДIО

"До речі, я погоджуюся з "Кварталом", що вони як сатира можуть робити все, що завгодно. Але це не означає, що в мене немає своєї позиції. Я свою позицію висловив, і її в принципі висловили всі, хто хотів", - сказав міністр.

Нагадаємо, Милованов напередодні висловив думку, що номер "Кварталу", в якому висміюється підпал будинку ексглави НБУ, може негативно вплинути на інвестиційний клімат в Україні.

Коломойський назвав за це Милованова дебілом. На його думку, якщо на інвестиційний клімат впливає гумор у розважальній передачі, то "інвестклімату взагалі немає".

Нагадаємо, 19 жовтня учасники "Вечірнього кварталу" заспівали жартівливу пісню про підпал будинку колишньої глави Нацбанку Валерії Гонтаревої. Пісню виконували співачки Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки і гуморист Євген Кошовий. Зокрема, прозвучали такі рядки: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала", "Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валєрія думає на Валєріча (Ігоря Коломойського. - Ред.)", "Мораль проста – хата згоріла від стида", "Люди вогонь побачили - допомагати почали, відра схопили й прибігли, у вогонь соляру плескали".

Виступ "Кварталу" з хором Верьовки викликав гостру критику. Зокрема, міністр культури Володимир Бородянський заявив, що висміювання "95 Кварталом" підпалу будинку колишньої глави Нацбанку Валерії Гонтаревої є моделлю поведінки, яку потрібно припиняти. Його заступник Ірина Подоляк поставила під сумнів доцільність держпідтримки хору імені Верьовки.

Пізніше керівник хору імені Верьовки Корінець заявив, що виступити в номері "Кварталу 95" про Гонтареву запропонував нардеп від "СН" Корявченков.