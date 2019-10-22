Підозрюваний, який офіційно перебуває 5 років у СІЗО і якому загрожує 15 років в'язниці, вільно ходить Одесою, - Слідство.Інфо. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, незважаючи на суворі умови, деякі ув'язнені вільно пересуваються в'язницею і навіть за її межами. В українських СІЗО є окремі категорії ув'язнених, які користуються забороненими благами. Про це йдеться в новому фільмі Слідство.Інфо "Тюрма можливостей".

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У фільмі йдеться про Теймураза Пейкрішвілі, якому загрожує 15 років в'язниці і за офіційною версією він вже 5 років перебуває в СІЗО Одеси.

Однак журналісти проєкту отримали з власних джерел відеозапис, на якому видно, що схожа на Пейкрішвілі людина вільно переміщається на свободі без наручників. На записах із приватної стоматологічної клініки видно, як людина, схожа на Пейкрішвілі, виходить зі стоматологічного кабінету і розмовляє по мобільному телефону. За цим спостерігає людина, яку журналісти ідентифікували як конвоїра слідчого ізолятора. Він дозволяє ув'язненому зустрічатися з близькими, приймати пакети і навіть вільно гуляти вулицею.

Конвоїра звати Олександр Торзюк. Його робота - виявляти злочини серед ув'язнених і співробітників. Журналісти продемонстрували йому відеозапис з лікарні, втім, Олександр не впізнав себе на відео і запевнив, що в СІЗО все відбувається відповідно до чинного законодавства.

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Не впізнав себе на фото зі стоматології і в'язень Пейкрішвілі, до якого Слідство.Інфо прийшло на одне із судових засідань. Він відмовився коментувати інформацію про відвідування клініки. Однак журналісти дізналися, що це не єдиний візит Пейкрішвілі в стоматологію - він був там щонайменше ще раз упродовж останніх місяців.

Журналісти зустрілися з начальником Одеського СІЗО Володимиром Шевченком і запитали, що він думає про діяльність підлеглих, яких звинувачують у корупції. Однак чиновник не захотів розмовляти на цю тему: "Слідство закінчиться, потім буде видно". Шевченка теж підозрюють у корупції. Його звинувачують у тому, що п'ять років тому, коли Шевченко був начальником Ізмаїльського СІЗО, він вимагав від ув'язненого тисячу доларів.

Майже два місяці журналісти намагалися поговорити з відомствами, відповідальними за тюремну систему в Україні. Державна кримінально-виконавча служба відмовила в інтерв'ю. А Міністерство юстиції проігнорувало їхній запит. Двоє заступників міністра юстиції після тривалих переговорів так і не зважилися на відкрите інтерв'ю. Тому журналістам довелося звернутися до міністра юстиції безпосередньо.

Міністр юстиції Денис Малюська попросив передати йому факти, про які дізналися журналісти, а також анонсував звільнення в керівному складі Державної кримінально-виконавчої служби.

Під час короткої розмови на публічному заході Денис Малюська сказав, що йому не відомо про випадки прогулянки ув'язнених на свободі без наручників. Але він знає про особливе ставлення до окремих арештантів з боку адміністрацій установ: "Уже проводиться кілька службових розслідувань в установах Південного регіону. Я це точно знаю, тому що ми почали службове розслідування кілька тижнів тому з цього приводу. Тобто факти було встановлено спеціальною інспекцією".