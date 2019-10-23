Правоохоронці викрили "схему" вербування громадян України для переправлення мігрантів до країн ЄС, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Головне управління Національної поліції в АР Крим та м.Севастополі.

За словами начальника Головного управління поліції в АР Крим та м.Севастополі Віталія Стрижака, слідчі поліції АРК спільно з оперативними співробітниками Азово-Чорноморського регіонального управління Державної прикордонної служби України та представниками Департаменту протидії торгівлі людьми Національної поліції України встановили, що на території Херсонської та Миколаївської областей організована злочинна група переправляє незаконних мігрантів з Туреччини в країни ЄС (зокрема в Грецію та Італію). Документування дій зловмисників відбувалося під процесуальним керівництвом прокуратури АР Крим.

Правоохоронці з'ясували, що вербувальники підшукували громадян, які мали суттєві фінансові труднощі.

Крім того, члени цієї групи самостійно будували так звані "яхти". Ці судна були повністю облаштовані для перевезення максимально можливої кількості мігрантів, а за потреби – і різних заборонених предметів, зокрема – наркотиків. Згодом на яхту виготовляли підроблені документи, присвоювали чужі номери тощо.

У визначений день яхта з "куратором" та двома завербованими українцями виходила з одного із портів України до визначеної точки біля берегів Туреччини. Там здійснювалася посадка мігрантів на борт судна. Після цього "куратор" сходив з яхти і повертався в Україну літаком, а два громадянина України прямували до берегів країн ЄС з незаконними мігрантами на борту.

Як правило, правоохоронні органи країн ЄС затримували такі судна. Мігранти мали можливість отримати статус біженця, а українці – лише суд і ув’язнення, при чому на досить великий термін. До речі, на даний час в Греції та Італії за саме такі злочини відбувають покарання близько 300 українців.

У результаті документування дій зловмисників правоохоронці затримали яхту під час виходу по запланованому маршруту. Одразу після цього спільна група у складі прикордонних оперативних співробітників, представників поліції АР Крим та Департаменту боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми Національної поліції України провели затримання та обшуки на території Херсонської та Миколаївської областей.

Процесуальні дії відбувалися із залученням оглядової групи катера "Балаклава", за силової підтримки відділу спеціальних дій Морської охорони і спецпідрозділу "ДОЗОР" Держприкордонслужби, під процесуальним керівництвом прокуратури АР Крим.

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При проведенні слідчих дій поліцейські виявили матеріали, що підтверджують вчинення протиправної діяльності, пов’язаної з торгівлею людьми. Зокрема, вилучено суднові квитки, свідоцтва на різні яхти, акти огляду малого судна, технічний талон на яхту, морський сертифікат, мобільні телефони, ноутбуки, блокнот з чорновими записами та наркотичні засоби.

У діях фігурантів справи виявлені ознаки кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 149 (Торгівля людьми) Кримінального кодексу України. На теперішній час вирішується питання щодо оголошення підозри організаторам злочинної групи у вчинені кримінального правопорушення та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Нагадаємо, в травні цього року правоохоронці Криму викрили організацію вербувальників українців для перевезення нелегалів.

Фото: сайт Нацполіції

Раніше поліція Криму спільно з прикордонниками та СБУ затримала бойовика з незаконного збройного формування "Сомалі" на спробі перетнути адміністративний кордон з тимчасово окупованим півостровом Крим.