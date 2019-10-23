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23.10.19 10:57

"Дві печі з трьох зупинено. Упродовж минулої доби звільнилося 280 осіб", - робочі ПАТ "ДМК" звернулися до Зеленського з проханням націоналізувати підприємство. ВIДЕО

Робочі Дніпровського меткомбінату звернулися до Президента України Володимира Зеленського з проханням націоналізувати підприємство, щоб уникнути його зупинки і скорочення робочих місць.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис звернення було розміщено на відеохостингу youtube.

"Керівництвом робиться все, щоб зупинити наш комбінат: по суті, відбувається саботаж і умертвіння металургійного гіганта - з трьох доменних печей зупинено дві, не працює в повну потужність конвертерний цех. Все це робиться під приводом неконкурентоспроможності та зниження обсягів виробництва, що є абсолютною нісенітницею. Наша продукція затребувана ... Упродовж минулої доби, до прикладу, звільнилося 280 осіб ... Особисто наша пропозиція, як робітників-металургів - це націоналізація ПАТ "ДМК" та інших подібних комбінатів країни з повною і безумовною деолігархізацією галузей виробництва", - йдеться в зверненні.

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