На позиціях ОС у районі Водяного розірвалися 11 снарядів зі 122-мм артилерії. Від початку доби - 9 ворожих обстрілів, - Міноборони. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Так, на луганському напрямку з початком доби противник з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів обстріляв опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил поблизу Луганського та з автоматичних гранатометів позиції ОС у районі Зайцевого.

Ще на один обстріл захисникам Луганського довелося відповідати після 8 години ранку, коли ворог застосував кулемет великого калібру.

На донецькому напрямку відзначено факт використання окупантами артилерії калібру 122 мм. Сталося це вночі в районі Водяного: "На наших позиціях розірвалися 11 снарядів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ обстріляли зі стрілецької зброї ділянку розведення біля Золотого, - штаб ООС

Зі станкових і ручних протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру російсько-окупаційні війська по 2 рази відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил поблизу Пищевика і Павлополя.

Крім того, військовослужбовців Збройних Сил України, які виконують бойові завдання біля населеного пункту Піски, ворог обстріляв з ручних протитанкових гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї.

"За наявною інформацією, упродовж поточної доби втрат з нашого боку немає", - повідомили в пресслужбі Міноборони.