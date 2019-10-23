Камера зняла момент загибелі Віктора Дегтярьова на вулиці Пушкінській. ВIДЕО

На ексклюзивному відео, яке отримав у своє розпорядження Цензор.НЕТ, зліва в кадрі можна роздивитися двох чоловіків, які сидять на сходах. Після спалаху від вибуху фігури чоловіків падають.

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Нагадаємо, в Києві на вулиці Пушкінській у ніч з 22-го на 23 жовтня вибухнула граната, унаслідок чого загинули двоє чоловіків.

Одним із загиблих був ветеран війни на Сході України Віктор Дегтярьов - командир підрозділу "Купол" з позивним Сенсей. Іншим загиблим був охоронець однієї з офісних будівель, розташованої на вулиці Пушкінській. У поліції зазначили, що чоловіки сиділи на сходах і розмовляли, коли поруч вибухнула граната.

Відомо також, що дівчина, яка в момент вибуху перебувала неподалік, дістала легкі тілесні ушкодження. Її на швидкій відвезли в лікарню, проте зазначили, що її життю і здоров'ю нічого не загрожує.

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