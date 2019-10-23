Депутат Яценко не хоче проходити детектор брехні: "Я не дівчина-шльондра, а нардеп". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі каналу "Наш".

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"Навіщо? Вони сходять всі. Нехай розкажуть: отримували вони чи не отримували (хабаря, - ред.), і взагалі - чи знайомі вони зі мною?" - пояснив він.

Парламентарій похвалився тим, що "посів перше місце по Україні як мажоритарник", і зазначив, що не представляє "Слугу народу", і нібито тому "йдуть спроби мене дискредитувати".

"З огляду на те, що я не дівчина-шльондра, а народний депутат чотирьох скликань, то, природно, на шапіто не будемо перетворювати Раду", - пояснив він відмову пройти перевірку.

Ведучий поставив пряме запитання: чи отримує Яценко гроші "майданчиків", на що нардеп відповів, що ніякого бізнесу у нього немає.

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Раніше ЗМІ опублікували листування нардепа від СН Медяника про те, як вирішити питання з прокурорами, зокрема він написав: "Щодо цукру з Трепаком поговорю". Заступник Генерального прокурора Віктор Трепак спростував будь-які зв'язки з нардепом від "Слуги народу" В'ячеславом Медяником: "Тепер готовий познайомитися і поговорити. Але зовсім не "щодо цукру ". А Генпрокурор Рябошапка застеріг нардепів від спроб "вирішити питання" в прокуратурі:"наступні листування будуть про сухарі".

Нагадаємо, колишній віцепрем'єр-міністр Павло Розенко заявив: "Офіс Президента висунув підозру 11 народним депутатам України від партії "Слуга народу". Їх звинувачують в отриманні 30 000 доларів (кожному) за голосування проти одного антикорупційного законопроєкту на засіданні Комітету Верховної Ради... Офіс вимагає від депутатів-слуг пройти детектор брехні".

Пізніше народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Дубінський підтвердив інформацію, що членів фінансового комітету від "СН" перевірять на детекторі брехні.

Пізніше заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук повідомила, що керівництво фракції "Слуга народу" зустрінеться із членами парламентського комітету з питань фінансів податкової і митної політики перед перевіркою на поліграфі.

23 жовтня стало відомо, що Дубінський і Арахамія домовилися разом пройти детектор брехні.

Пізніше президент Зеленський заявив: "Всі члени фінансового комітету ВР повинні пройти перевірку на детекторі брехні"