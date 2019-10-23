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23.10.19 17:20

Депутат Яценко не хоче проходити детектор брехні: "Я не дівчина-шльондра, а нардеп". ВIДЕО

Нардеп із парламентської групи "За майбутнє" Антон Яценко, чиїм ім'ям ЗМІ назвали схему "майданчики Яценка", заявив, що не буде проходити перевірку на поліграфі через можливий підкуп нардепів від "СН" при голосуванні за законопроєкт про оціночну діяльність і ліквідацію корупційних схем.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі каналу "Наш".

"Навіщо? Вони сходять всі. Нехай розкажуть: отримували вони чи не отримували (хабаря, - ред.), і взагалі - чи знайомі вони зі мною?" - пояснив він.

Парламентарій похвалився тим, що "посів перше місце по Україні як мажоритарник", і зазначив, що не представляє "Слугу народу", і нібито тому "йдуть спроби мене дискредитувати".

"З огляду на те, що я не дівчина-шльондра, а народний депутат чотирьох скликань, то, природно, на шапіто не будемо перетворювати Раду", - пояснив він відмову пройти перевірку.

Ведучий поставив пряме запитання: чи отримує Яценко гроші "майданчиків", на що нардеп відповів, що ніякого бізнесу у нього немає.

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Раніше ЗМІ опублікували листування нардепа від СН Медяника про те, як вирішити питання з прокурорами, зокрема він написав: "Щодо цукру з Трепаком поговорю". Заступник Генерального прокурора Віктор Трепак спростував будь-які зв'язки з нардепом від "Слуги народу" В'ячеславом Медяником: "Тепер готовий познайомитися і поговорити. Але зовсім не "щодо цукру ". А Генпрокурор Рябошапка застеріг нардепів від спроб "вирішити питання" в прокуратурі:"наступні листування будуть про сухарі".

Нагадаємо, колишній віцепрем'єр-міністр Павло Розенко заявив: "Офіс Президента висунув підозру 11 народним депутатам України від партії "Слуга народу". Їх звинувачують в отриманні 30 000 доларів (кожному) за голосування проти одного антикорупційного законопроєкту на засіданні Комітету Верховної Ради... Офіс вимагає від депутатів-слуг пройти детектор брехні".

Пізніше народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Дубінський підтвердив інформацію, що членів фінансового комітету від "СН" перевірять на детекторі брехні.

Пізніше заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук повідомила, що керівництво фракції "Слуга народу" зустрінеться із членами парламентського комітету з питань фінансів податкової і митної політики перед перевіркою на поліграфі.

23 жовтня стало відомо, що Дубінський і Арахамія домовилися разом пройти детектор брехні.

Пізніше президент Зеленський заявив: "Всі члени фінансового комітету ВР повинні пройти перевірку на детекторі брехні"

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