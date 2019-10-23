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23.10.19 19:59

Від початку доби ворог 16 разів порушив режим тиші на Донбасі, втрат немає, - пресцентр ОС. ВIДЕО

Упродовж 23 жовтня збройні формування Російської Федерації і її найманці 16 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.

Уточнюється, що противник використовував заборонену мінськими угодами артилерію калібру 122 мм та інше озброєння.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив 11 обстрілів по позиціях Об'єднаних сил: поблизу Водяного (з артилерії калібру 122 мм), по два рази - поблизу Пищевика і Павлополя (зі станкових, ручних протитанкових гранатометів і крупнокаліберних кулеметів), також по два рази - біля Пісків і Лебединського (з РПГ, крупнокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї), неподалік Тарамчука (з крупнокаліберних кулеметів), поблизу Старогнатівки (зі стрілецької зброї).

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська здійснили 5 обстрілів наших позицій: поблизу Зайцевого (з автоматичних гранатометів), тричі - в районі Луганського (з ручних протитанкових гранатометів і крупнокаліберних кулеметів), неподалік від Кримського (з озброєння БМП- 1, крупнокаліберних кулеметів і автоматичних гранатометів).

Зазначається, що впродовж цієї доби, внаслідок обстрілу, втрат серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Нагадаємо, 22 жовтня збройні формування Російської Федерації і її найманці 24 рази порушили режим припинення вогню. В результаті один український воїн загинув, ще троє зазнали поранень і бойових травм.

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