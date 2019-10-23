Від початку доби ворог 16 разів порушив режим тиші на Донбасі, втрат немає, - пресцентр ОС. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.

Уточнюється, що противник використовував заборонену мінськими угодами артилерію калібру 122 мм та інше озброєння.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив 11 обстрілів по позиціях Об'єднаних сил: поблизу Водяного (з артилерії калібру 122 мм), по два рази - поблизу Пищевика і Павлополя (зі станкових, ручних протитанкових гранатометів і крупнокаліберних кулеметів), також по два рази - біля Пісків і Лебединського (з РПГ, крупнокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї), неподалік Тарамчука (з крупнокаліберних кулеметів), поблизу Старогнатівки (зі стрілецької зброї).

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська здійснили 5 обстрілів наших позицій: поблизу Зайцевого (з автоматичних гранатометів), тричі - в районі Луганського (з ручних протитанкових гранатометів і крупнокаліберних кулеметів), неподалік від Кримського (з озброєння БМП- 1, крупнокаліберних кулеметів і автоматичних гранатометів).

Зазначається, що впродовж цієї доби, внаслідок обстрілу, втрат серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Нагадаємо, 22 жовтня збройні формування Російської Федерації і її найманці 24 рази порушили режим припинення вогню. В результаті один український воїн загинув, ще троє зазнали поранень і бойових травм.