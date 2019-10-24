Грошей не брала, але приховує, що пропозиції були, - поліграфолог про перевірку нардепки Василевської-Смаглюк. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "112 Україна" заявила поліграфологиня, яка проводила перевірку.
Експертка зазначила, що під час тестування одні і ті самі запитання ставилися в різних інтерпретаціях неодноразово для того, щоб максимально підвищити точність отриманих результатів і, щоб позбутися деяких емоційних реакцій.
"Зі щирим серцем можу сказати, що досліджувана особа нічого від нас не приховує. Грошей вона не брала жодного разу, ніяких, за вирішення питань. Єдине - вона трохи приховує інформацію про те, що подібні пропозиції були. Можливо, не безпосередньо їй", - повідомила поліграфологиня.
Вчора, нардепка Ольга Василевська-Смаглюк звернулася до керівника САП Назара Холодницького з тим, що готова першою надати всі необхідні свідчення в кримінальному провадженні щодо можливого підкупу нардепів від СН при голосуванні за законопроєкт про оціночну діяльність і ліквідацію корупційних схем.
Нагадаємо, колишній віцепрем'єр-міністр Павло Розенко заявив: "Офіс Президента висунув підозру 11 народним депутатам України від партії "Слуга народу". Їх звинувачують в отриманні 30 000 доларів (кожному) за голосування проти одного антикорупційного законопроєкту на засіданні Комітету Верховної Ради... Офіс вимагає від депутатів-слуг пройти детектор брехні".
Пізніше народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Дубінський підтвердив інформацію, що членів фінансового комітету від "СН" перевірять на детекторі брехні.
Пізніше заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук повідомила, що керівництво фракції "Слуга народу" зустрінеться із членами парламентського комітету з питань фінансів податкової і митної політики перед перевіркою на поліграфі.
23 жовтня стало відомо, що Дубінський і Арахамія домовилися разом пройти детектор брехні.
Пізніше президент Зеленський заявив: "Всі члени фінансового комітету ВР повинні пройти перевірку на детекторі брехні"