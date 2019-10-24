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24.10.19 13:10

"Два президенти, один прем'єр, 11 міністрів, глава РНБО і його заступник, глави ГПУ та СБУ", - Горбатюк розповів, кому його департамент встиг висунути підозри. ВIДЕО

Глава департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк, якого звільнили у зв'язку з реорганізацією, розповів про результати роботи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Горбатюк нагадав, що співробітники Департаменту спецрозслідувань розслідували "майданівські" справи і злочини колишніх високопоставлених чиновників.

"Загалом, ми в "майданівських"справах повідомили про підозри 440 особам, у суді - 298 обвинувальних актів, маємо 57 вироків... Щодо злочинів чиновників: ми повідомили про підозру 156 особам, у суді 87 обвинувальних актів. Якщо не сухими цифрами, то нашим підрозділ повідомлено про підозру двом президентам, прем'єр-міністру, 11 міністрам, голові РНБО та його заступнику, генеральному прокурору, голові СБУ...", - сказав Горбатюк.

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Читайте на "Цензор.НЕТ": 11 співробітникам Управління спецрозслідування не знайшлося місця в ГПУ. Розслідування справ Майдану фактично зупинилося, - Горбатюк

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