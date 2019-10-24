Електронні водійські права не будуть доступні особам з документами старого зразка, - заступник голови МВС Гончаров. ВIДЕО

Про це на брифінгу розповів заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

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За його словами, щоб водій зміг скористатися цим сервісом, потрібно згенерувати електронне посвідчення. Для цього, своєю чергою, в базах даних МВС має бути оцифровано зображення особи.

"Якщо у людини посвідчення радянського зразка, то, на жаль, у нас немає актуального цифрового зображення. Сервіс буде перевіряти, чи є можливість згенерувати електронне посвідчення водія... Усі видані раніше права залишаються дійсними, але тільки на території України", - зазначив Гончаров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Послуга електронних прав і техпаспорта запрацює незабаром, - Гончарук

Він також додав, що у патрульної поліції, яка має право перевіряти наявність водійського посвідчення, будуть спеціальні девайси.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що найближчим часом запрацює мобільний додаток "Дія", за допомогою якого водії зможуть показувати електронні права замість фізичних. Також у програмі буде зберігатися техпаспорт на авто.