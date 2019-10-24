Цензор.НЕТ

Меню |Цензор відео Повна версія UKRUEN
24.10.19 15:22

Електронні водійські права не будуть доступні особам з документами старого зразка, - заступник голови МВС Гончаров. ВIДЕО

Водії з правами старого зразка, наприклад, радянського, не зможуть скористатися сервісом, який дозволяє згенерувати електронне посвідчення.

Про це на брифінгу розповів заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Відео 5 канал

За його словами, щоб водій зміг скористатися цим сервісом, потрібно згенерувати електронне посвідчення. Для цього, своєю чергою, в базах даних МВС має бути оцифровано зображення особи.

"Якщо у людини посвідчення радянського зразка, то, на жаль, у нас немає актуального цифрового зображення. Сервіс буде перевіряти, чи є можливість згенерувати електронне посвідчення водія... Усі видані раніше права залишаються дійсними, але тільки на території України", - зазначив Гончаров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Послуга електронних прав і техпаспорта запрацює незабаром, - Гончарук

Він також додав, що у патрульної поліції, яка має право перевіряти наявність водійського посвідчення, будуть спеціальні девайси.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що найближчим часом запрацює мобільний додаток "Дія", за допомогою якого водії зможуть показувати електронні права замість фізичних. Також у програмі буде зберігатися техпаспорт на авто.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100