Перевірити нардепів на поліграфі вже запропонували поліграфологи СБУ, Міноборони і НАБУ, - Арахамія. ВIДЕО

"Нам вже зробили пропозицію Служба безпеки України, у них чудовий відділ поліграфологів, в Міністерстві оборони є великий відділ поліграфологів, в НАБУ, практично всі поліграфологи мають сертифікати ЦРУ, всі хочуть нас перевірити", - сказав Арахамія журналістам перед проходженням тесту на поліграфі в четвер в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Він зазначив, що хотів би, щоб Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики зібрався і сам вирішив, якою буде логістика подальших дій.

Лідер фракції також повідомив, що якщо треба буде, то він пройде поліграф і другий, і третій рази.

Арахамія в четвер проходить тест на поліграфі в Києві.

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Нагадаємо, колишній віцепрем'єр-міністр Павло Розенко заявив: "Офіс Президента висунув підозру 11 народним депутатам України від партії "Слуга народу". Їх звинувачують в отриманні 30 000 доларів (кожному) за голосування проти одного антикорупційного законопроєкту на засіданні Комітету Верховної Ради... Офіс вимагає від депутатів-слуг пройти детектор брехні".

Пізніше народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Дубінський підтвердив інформацію, що членів фінансового комітету від "СН" перевірять на детекторі брехні.

Пізніше заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук повідомила, що керівництво фракції "Слуга народу" зустрінеться із членами парламентського комітету з питань фінансів податкової і митної політики перед перевіркою на поліграфі.

23 жовтня стало відомо, що Дубінський і Арахамія домовилися разом пройти детектор брехні.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура, з метою перевірки викладеної в ЗМІ інформації, зареєструвала кримінальне провадження за фактом можливого вчинення корупційного злочину чинними народними депутатами Украіни.

24 жовтня про проходження поліграфа заявив нардеп від СН Качура: "Пройшов тест на детекторі брехні: поліграф показав, що бабки я не брав і стосунку до схем не маю".

24 жовтня поліграф пройшла нардепка Василевська-Смаглюк: "Грошей не брала, але приховує, що пропозиції були". Також поліграф пройшов нардеп Олег Марусяк: "Нічого не знає про можливі хабарі. Картає себе за недостатні знання для роботи в Раді".