Під офісом президента мітингували за введення "праволіберального ринку землі". ВIДЕО

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

У повідомленні зазначається: "Ми хочемо нормальний ринок землі. Нормальний! А не оте все, що ви косо-криво на коліні за ширмою намагаєтеся написати. Ринок землі - це єдина можливість привести в Україну великі інвестиції і зробити економічне диво, яким свого часу стала Польща.

Це понад 80 млрд доларів потенціалу (за найскромнішими оцінками) тільки прямих інвестицій. Це дороги, світло й інфраструктура сіл, це величезний поштовх до розвитку економіки, це можливість вкласти гроші для нас із вами. І ми змусимо Зеленського зробити це, як би він не дорожив своїм рейтингом".

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