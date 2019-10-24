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24.10.19 18:55

Під офісом президента мітингували за введення "праволіберального ринку землі". ВIДЕО

Увечері 24 жовтня під офісом президента прихильники партії "Демократична сокира" мітингували за введення "праволіберального ринку землі".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

У повідомленні зазначається: "Ми хочемо нормальний ринок землі. Нормальний! А не оте все, що ви косо-криво на коліні за ширмою намагаєтеся написати. Ринок землі - це єдина можливість привести в Україну великі інвестиції і зробити економічне диво, яким свого часу стала Польща.

Це понад 80 млрд доларів потенціалу (за найскромнішими оцінками) тільки прямих інвестицій. Це дороги, світло й інфраструктура сіл, це величезний поштовх до розвитку економіки, це можливість вкласти гроші для нас із вами. І ми змусимо Зеленського зробити це, як би він не дорожив своїм рейтингом".

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