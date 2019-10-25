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25.10.19 13:39

Акція "Ні капітуляції!" відбувається під Київською ОДА. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Активісти пікетують Київську ОДА на знак протесту проти капітуляції у війні з Росією.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сьогодні, 25 жовтня, в Києві під будівлею Київської ОДА триває акція протесту проти капітуляції у війні з Росією. Серед мітингувальників багато активістів з символікою "Національного корпусу" і "Національних дружин". Мітингувальники тримають прапори Україн, а також плакати з гаслом: "Ні капітуляції!"

На початку акції активісти здійснили постріли з петарди, як символ того, що в Україні йде війна, і Росія не збирається її зупиняти.

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"Вимагаємо: заборонити використання особливого статусу для ОРДЛО або будь-яких інших регіонів України; заборонити впровадження амністії для бойовиків так званих "ДНР" і "ЛНР"; заборонити відведення українських військ від лінії розмежування; заборонити утворення  будь-яких недержавних воєнізованих формувань, зокрема народних міліцій на території ОРДЛО; заборонити проведення виборів у будь-які органи влади або самоврядування на території ОРДЛО до отримання повного контролю вздовж всього україно-російського кордону; вийти з безперспективного Мінського формату та ініціювати новий формат переговорів", - заявили організатори пікету.

До мітингувальників вийшли представники ОДА та запросили ініціативну групу на зустріч з керівництвом області. Активісти планують передати голові ОДА як представнику президента свої вимоги. Активісти будуть наполягати на тому, щоб голова Київської ОДА Михайло бно-Айріян передав Президенту України Володимиру Зеленському їхні вимоги.

Акція Ні капітуляції! відбувається під Київською ОДА 01
Акція Ні капітуляції! відбувається під Київською ОДА 02
Акція Ні капітуляції! відбувається під Київською ОДА 03
Акція Ні капітуляції! відбувається під Київською ОДА 04
Акція Ні капітуляції! відбувається під Київською ОДА 05
Акція Ні капітуляції! відбувається під Київською ОДА 06
Акція Ні капітуляції! відбувається під Київською ОДА 07
Акція Ні капітуляції! відбувається під Київською ОДА 08
Акція Ні капітуляції! відбувається під Київською ОДА 09
Акція Ні капітуляції! відбувається під Київською ОДА 10
Акція Ні капітуляції! відбувається під Київською ОДА 11
Акція Ні капітуляції! відбувається під Київською ОДА 12
Акція Ні капітуляції! відбувається під Київською ОДА 13
Акція Ні капітуляції! відбувається під Київською ОДА 14

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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