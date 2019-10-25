На кордоні з Росією затримано артилериста з Маріуполя, який воював проти ЗСУ. ВIДЕО

Терориста військовослужбовці Луганського прикордонного загону затримали в пункті пропуску "Мілове" на кордоні з Росією. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Держприкордонслужбу.

"49-річний уродженець м. Маріуполь розповів, що свого часу закінчив вище артилерійське училище в м. Коломенськ. Маючи фахову освіту, влітку 2014 року брав участь у бойових діях проти Збройних Сил України на стороні так званого "ополчення" у м. Слов’янськ, а саме - здійснював технічне обслуговування артилерійського озброєння. Згодом у складі т.з. "1-ї Слов’янської механізованої бригади ДНР" брав участь на посаді "старшого офіцера батареї" у т.з. "обороні Сніжного" проти ЗС України, здійснював організацію системи вогню НЗФ, в т.ч. у боях в районі Саур-Могили. У період з весни 2015 р. до середини серпня 2017р. "проходив службу" на посаді заступника начальника відділення артилерії "5-ї механізованої бригади ДНР" у м. Макіївка та м. Докучаєвськ Донецької області", - сказано в повідомленні.

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Викрити колаборанта вдалося військовослужбовцям загону та оперативних підрозділів Східного регіонального управління Держприкордонслужби України в тісній співпраці зі співробітниками ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях.

Після проведення всіх процесуальних дій чоловіка передали представникам СБУ для ухвалення подальшого правового рішення.