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25.10.19 19:05

Студія "DocNoteFilms" представила тизер майбутнього документального фільму "Український флот. Столітня традиція". ВИДЕО

Фільм розповість історію від заснування і становлення українського флоту за часів Визвольних змагань 1917-1921рр., відновлення ВМС України, "холодної війни" довкола Чорноморського флоту Радянського Союзу 1992-1996 рр. до анексії Криму та модернізації і реформування Військово-Морських Сил України в новій реальності гібридної війни.

Про це повідомляється на сторінці проекту в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Перекласти звичайну історію на кіномову надзвичайно складно. Головним нашим завданням при створенні майбутнього фільму, буде передати те відчуття морської стихії, її мінливості і величі водночас, з яким щодня живе військовий моряк. У нас є унікальна можливість знімати реформування і корінні зміни наших Військово-Морських Сил України, їх поступову перебудову і постійний щоденний труд, в умовах зростаючої загрози в басейнах обох наших морів. На тлі подій сучасності розгорнеться ретроспектива більш ніж столітньої історії і флотських традицій, які переплетені з постійною боротьбою за власну ідентичність і право на самовизначення", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що проект "Український Флот. Столітня традиція" став переможцем конкурсу Український культурний фонд і отримав підтримку на етапі створення, в рамках якого створювався сценарій і тизер майбутнього фільму.

Студія DocNoteFilms представила тизер майбутнього документального фільму Український флот. Столітня традиція 01

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