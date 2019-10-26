Зеленський - бійцям: "Я - нормальний абсолютно пасажир, і ми їдемо в одному поїзді під назвою "Україна". ВIДЕО

Цензор.НЕТ публікує фрагмент діалогу.

Зеленський: Діалог не вдається. Знаєш чому? Поясню тобі. У нашому спілкуванні я не вдаю із себе президента, бо я вважаю себе просто нормальним чуваком. У нашому з тобою спілкуванні ти видаєш себе за людину, яка все знає.

Доброволець: Ні. Я у вас запитую. Я не знаю, я у вас цікавлюся просто.

Зеленський: Ні. Ти не просто мене запитуєш. І ми з тобою не просто біля багаття говоримо... Я тобі просто раджу: трохи навчися поважати людей і бачити, хто перед тобою.

Доброволець: Я вас поважаю.

Зеленський: Я - нормальний абсолютно пасажир, і ми їдемо в одному поїзді під назвою "Україна". І я вважаю, що ми їдемо в правильному напрямку. Дофіга проблем. Дофіга людей, щодо яких висувають вимогу, щоб вони сіли в тюрму. Але якщо ти хочеш захищати Батьківщину... Дивись, це моя просто думка. В армію іди і захищай.

Дивіться також: Зеленський приїхав до добровольців у Золоте: Я президент цієї країни і кажу - зброю приберіть. ВIДЕО

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский приехал к добровольцам в Золотое: Я президент этой страны и говорю - оружие уберите. ВИДЕО