РФ контролює 7% території України, там уже шостий рік відбуваються військові злочини і порушуються права людини, - нардеп Василенко. ВIДЕО

Про це пише у фейсбуці депутатка від "Голосу" Леся Василенко, передає Цензор.НЕТ.

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Вона звернулася до учасників із 179 країн світу на завершальній сесії Міжпарламентського союзу.

"У дискусії про роль парламенту у запроваджені та дотриманні міжнародного права говорила наступне:

- Щоб не було сумнівів щодо доцільності та ефективності норм міжнародного права, всі нації мають однаково ці норми застосовувати і, головне, поважати.

- Україна послідовно демонструє відданість принципам міжнародного права і цінностям міжнародної спільноти. Наприклад: у 1994 році Україна відмовилась від одного з найбільших у світі ядерних арсеналів в обмін на зобов’язання низки держав гарантувати безпеку України, її кордонів та національного суверенітету.

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- Не минуло і 20 років, як РФ - одна з держав-гарантів за Будапештським Меморандумом - порушила цілу низку норм міжнародного права.

- Здійснивши акт агресії та анексії, РФ сьогодні контролює 7% всієї території України. Ця територія вже шостий рік є майданчиком, на якому скоюються воєнні злочини, злочини проти людства та людяності, а також серйозні порушення прав людини.

- Генеральна Асамблея ООН, ПАРЄ, Європейський парламент та національні парламенти різних країн світу неодноразово ухвалювали резолюції та акти, які засуджують міжнародні злочини, скоєні Російською Федерацією. Однак що дає таке засудження, коли агресор – держава з однією з найпотужніших у світі армій та з правом вето в Радбезі ООН?

- Міжнародне право - це правила мирного та плідного співіснування народів світу. Коли воно порушується, виникають війни. Якщо ми хочемо припинити війни, основне завдання парламентарів світу - працювати всередині своїх національних парламентів, щоб просувати важливість дотримання міжнародного права", - пише Василенко.

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Вона також зазначила, що досі не всі країни світу розуміють, що в Україні - війна, ба більше, "що Росія - агресор". "Але це є ще одним свідченням того, що подібні міжнародні виступи і дискусії критично важливі для здобуття Україною підтримки", - резюмувала вона.

Зазначимо, що Міжпарламентський союз - глобальна організація національних парламентів, до якої входять представники 179 країн.