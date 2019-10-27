Ексдепутатка Чорновол на човні вирушила в "лігво Портнова". ВIДЕО

Відповідне відео викладене на сторінці ексдепутатки, інформує Цензор.НЕТ.

На цих кадрах видно, як Тетяна Чорновол в човні відправляється в місце, яке вона називає "лігвом Портнова". Вона стверджує, що це - острів, розташований за ще одним островом, і з суші туди можна потрапити тільки мостами, які зараз охороняють.

Кому належить маєток, Чорновол не знає. Виявлений біля берега великий будинок закритий, вдалині видніються інші споруди.

Чорновол висадилася на берег, але через якийсь час була змушена повернутися в човен, рятуючись від охоронців з собаками.

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