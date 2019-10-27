Коломия попрощалася з бійцем 28-ї бригади Віталієм Носкевичем, убитим ворожим снайпером на Донеччині. ВIДЕО

Про це йдеться на сторінці видання "UA:Карпати" у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

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24 жовтня жителі Коломиї навколішки зустріли тіло військовослужбовця, повідомляє місцеве видання НТК.

Віталій Носкевич народився в Коломиї 10.08.1984 р. Тривалий час працював на заробітках за кордоном, а два роки тому підписав із ЗСУ контракт, ставши військовослужбовцям 28-ї окремої механізованої бригади. Загинув 22 жовтня в районі міста Красногорівка Донецької області від смертельного кульового поранення, завданого снайпером найманців РФ.