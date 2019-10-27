"З метою привернути увагу до нелюдських тортур на підвалах МДБ", - в окупованому Донецьку підірвали вежу мобільного зв'язку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про вибух повідомили підконтрольні терористам ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ. У так званому міністерстві зв'язку незаконного збройного формування "ДНР" те, що трапилося назвали "диверсією".

Зазначається, що в Пролетарському районі Донецька "можлива деградація сервісів мобільного зв'язку". На місці події працюють рятувальники і так звані "співробітники МВС". Відео вибуху опубліковано в YouTube. На ньому видно, як обладнання злітає на повітря. Після цього в кадрі з'являється аркуш паперу, який тримає рука в чорній рукавичці.

"Це зроблено з метою привернути увагу до нелюдських тортур на підвалах МДБ. Жорстоке поводження і прив'язування до кінцівок проводів зі струмом в "народних" республіках стали нормою. Народ Донбасу має вийти на акцію протесту проти тортур або фашистська республіка залишиться без зв'язку", - написано на аркуші.

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"Фенікс" - нелегальний мобільний оператор. Він працює на території, яку контролює незаконне збройне формування "ДНР". "Фенікс", як і його луганський аналог "Лугаком", використовує обладнання українських операторів мобільного зв'язку, що залишився на непідконтрольній території.



