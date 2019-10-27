Влада РФ готова передати Україні захоплені кораблі, але вони поки не на плаву, - Полозов. ВIДЕО

За інформацією адвоката звільнених українських військових моряків Миколи Полозова, російська влада готова їх передати, однак цьому заважає технічний стан катерів, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
"Досі Росія не виконала наказу Міжнародного трибуналу в частині повернення кораблів. Але, за моєю інформацією, в цій справі є зрушення, кораблі російська влада готова передати. Єдина проблема - це технічний стан самих кораблів. Тому зараз, за моєю інформацією, їх приводять до такого стану, щоб вони могли бути на плаву, і ми очікуємо, що до кінця року їх точно передадуть", - повідомив Полозов.
Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.
Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".
Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.
7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.
Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну.
Повний список українців, які повернулися на батьківщину в межах обміну з РФ.