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27.10.19 20:45

Кияни вшанували пам'ять убитих в урочищі Сандармох. ВIДЕО

Кияни вшанували жертв радянського режиму, знищених в урочищі Сандармох у Карелії в 1937 році, серед яких Лесь Курбас, Микола Куліш, Микола Зеров, Марко Вороний, Валер'ян Підмогильний та інші.

"5 канал" повідомляє, що кияни зібралися біля пам'ятного хреста всім українцям, репресованим за часів комунізму. Потім вони рушили до монументу режисерові Лесю Курбасу, якого стратили в Сандармосі, передає Цензор.НЕТ.

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Як уточнює Радіо Свобода, 27 жовтня в 1937 році був перший день розстрілів в урочищі Сандармох. 5 серпня 1937 року набула чинності постанова Політбюро ЦК ВКП (б) "Про антирадянські елементи". У період 27 жовтня - 4 листопада в урочищі Сандармох розстріляли понад тисячу людей, серед них - кілька сотень українців. У ці дні в урочищі загинули, зокрема, режисер Лесь Курбас, письменники Микола Куліш, Валер'ян Підмогильний і Марко Вороний.

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