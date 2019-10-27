Будь-яке питання, хлопці, щоб ми його вирішували, давайте перестанемо розмовляти езоповою мовою, - Зеленський учасникам акції "Ні - капітуляції" в Золотому. ПОВНЕ ВІДЕО

На каналі видання "НикВести" у ютубі з'явилося повне відео спілкування президента Володимира Зеленського з учасниками акції "Ні - капітуляції" в Золотому, передає Цензор.НЕТ.

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Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський побував у Золотому Луганської області, де заплановано розведення військ, і поспілкувався там із ветеранами.

Після цього штаб операції Об'єднаних сил заявив, що люди, з якими спілкувався глава держави, не мають права перебувати в Золотому зі зброєю.

Ветерани, які спілкувалися із Зеленським, відмовляються покидати Золоте. Помічник глави держави Андрій Єрмак заявляє, що "вони там не потрібні".

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