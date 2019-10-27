"Україна починається тепер із нашого містечка", - Офіс президента опублікував відео спілкування Зеленського з жителями Золотого. ВIДЕО

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.
Повідомляється, що місцеві жителі розповіли главі держави про свої проблеми і страхи, про те, що сподіваються на мир і хочуть кращого майбутнього для своїх дітей у вільній і незалежній Україні.
У відео показано основні заплановані зустрічі Зеленського, а основний акцент зроблено на спілкування з жителями. Зокрема, показано розміщення на ночівлю в будинку Анатолія.
"Тиші не вистачає, - відповідає він на запитання президента про те, чого не вистачає в Золотому. - Набридла війна ця. Всім набридла".
Вчителі місцевої школи розповіли про своє ставлення до подій.
"Коли сильний обстріл, мені хотілося на роботу, мені хотілося стабільності, хотілося побачити дитячі очі і просто колектив", - говорить одна із співробітниць.
Інша переконує, що люди з обох боків лінії розмежування залишилися "не тому, що проти або за когось, вони просто хочуть вижити".
Є в ролику і спілкування з учасниками акції "Ні - капітуляції".
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський побував у Золотому Луганської області, де заплановано розведення військ, і поспілкувався там із ветеранами.
Після цього штаб операції Об'єднаних сил заявив, що люди, з якими спілкувався глава держави, не мають права перебувати в Золотому зі зброєю.
Ветерани, які спілкувалися із Зеленським, відмовляються покидати Золоте. Помічник глави держави Андрій Єрмак заявляє, що "вони там не потрібні".