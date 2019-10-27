Російська журналістка Єрлашова та нідерландський блогер Верфф випустили фільм про МН17, що дискредитує результати офіційного слідства. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, стрічку зняли колишня кореспондентка російського телеканалу Russia Today (RT) Яна Єрлашова і блогер із Нідерландів Макс ван дер Верфф.

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У Нідерландах більшість населення довіряє офіційній версії слідства. JIT, що розслідувала причини катастрофи, покладає відповідальність за збиття рейсу МН17 Малайзійських авіаліній у липні 2014 року на Росію.

Автори ж фільму шукають нові версії. Але на насправді намагаються поставити під сумнів факти офіційного розслідування і повторюють старі розробки російської пропаганди, зазначають фахівці.

Продюсер фільму Яна Єрлашова стверджує, що вона не веде жодної інформаційної війни, і заперечує наявність маніпуляцій у своєму фільмі.

Нідерландський розслідувач Роберт ван дер Норда, який подивився фільм і спочатку вирішив написати статтю, щоб розвінчати фейки, використані у новому фільмі, розповідає: автори фільму проігнорували більшість оприлюднених слідством фактів.

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"Технічний звіт Ради безпеки Нідерландів - це вражаюча робота! Я не помітив у них жодного фейкового свідчення. Якщо це все сфабриковано, це означає, що є змова таємної влади з країн, представники яких ведуть розслідування. Що, вони щось сфабрикували? Це теорія змови про таємну владу. Це просто неможливо", - переконує Роберт ван дер Норда.

Подія в Гаазі зібрала лише кілька прихильників теорій змов, розповідає ван дер Норда, переглядаючи кадри з пресконференції. У підсумку журналіст вирішив нічого не писати про подію: "Я подумав… Чому я маю витрачати на це час? Це…безглуздо!" Водночас розслідувач погоджується: гібридна активність Росії може бути небезпечною.

Запрошення на пресконференцію розсилала організація "Глобальні права мирних людей". У звіті української аналітичної групи "ДаВінчі" сказано, що організацію зареєстровано саме під проєкт із дискредитації розслідування.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

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Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про перебіг розслідування причин катастрофи "Боїнга" рейсу МН17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії елементів "Бук-М1-2", які фігурують у матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували вельми переконливу доказову базу. Зокрема, було встановлено, що елементи, які вразили "Боїнг", точно збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "БУК-М1-2". Комплекс "БУК-М-1-2" був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ у 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії та Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети "БУК". Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частки матеріалу обшивки і скла саме збитого лайнера, які пробивали ці елементи, перш ніж уразити людей.

Восени минулого року Міжнародна слідча група (JIT*) представила висновки, згідно з якими малайзійський "Боїнг" був збитий ракетою "земля-повітря" з установки "Бук", яка стріляла з району донбаського містечка Сніжне (на той час перебувало під контролем "ДНР"). Слідча група представлена ​​п'ятьма країнами: Малайзія, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Україна. Росія від участі в спільному розслідуванні групи відмовилася.

24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських ВС, яка дислокується в Курську.

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