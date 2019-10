Україна має бути в першій десятці Doing business, це мета на найближчі 3 роки, - Гончарук. ВIДЕО

Про це у своєму відеоблозі заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, інформує Цензор.НЕТ.

"Цього року Україна піднялася в цьому рейтингу на сім позицій, на 64 місце. Це дуже низьке місце як для України. Наша держава має величезний потенціал і може бути навіть у першій десятці. Саме таку мету ми перед собою і ставимо протягом найближчих 3 років", - заявив прем'єр.

Рейтинг Doing Business - це щорічний рейтинг інвестиційної привабливості 190 країн світу, який складається Світовим банком. Звіт Doing Business складається за підсумками комплексного дослідження стану реформ у кожній країні за 10 ключовими індикаторами, які використовуються для аналізу економічних результатів і виявлення успішних реформ і оцінки їхньої ефективності. Індекс легкості ведення бізнесу Doing Business є важливим маркером для інвесторів під час ухвалення рішення про інвестиції в ту чи іншу країну світу.

