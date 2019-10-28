"Це буде духовний прихисток для воїнів", - волонтери-стоматологи будують церкву в прифронтовій Карлівці на Донбасі і просять українців про допомогу. ВIДЕО

Про це розповів військовий журналіст Михайло Ухман, передає Цензор.НЕТ.
"У селищі Карлівка, розташованому за двадцять кілометрів від лінії фронту, перебувають волонтери-стоматологи. Вони протягом 5 років надають безкоштовну стоматологічну допомогу нашим воїнам. Цього разу вони пішли ще далі. З ініціативи Мирона Угрина, керівника Національної спілки стоматологів України, ними вирішено побудувати церкву святої Анни. Соціальний притулок для воїнів, які перебувають у зоні бойових дій. Там вони зможуть помолитися, почитати книги, просто поспілкуватися. Церква будується в українському автентичному стилі. для цього в Донецьку область прибули майстри з Верховини, справжні гуцули", - повідомив Ухман.
"Щоб завершити будівництво, потрібні чималі кошти. Тому волонтери-стоматологи, звертаються до всіх українців і не тільки, по допомогу. Хто бажає допомогти будівництву, може пересилати кошти", - закликав журналіст.
Реквізити рахунку для збору коштів на церкву Святої Анни:
Картковий рахунок 5168742726022019
АТКБ Приватбанк МФО 305299
ЄДРПОУ 14360570