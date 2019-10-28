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28.10.19 11:43

Зеленський зрадив НАБУ: перший корупційний скандал ЗЕ!Команди. ВIДЕО

Президентську фракцію струснуло першим скандалом з корупційним присмаком. 11 депутатів від "Слуги народу" запідозрили в отриманні хабаря в 30 000 доларів, і Офіс Президента зажадав від обранців пройти поліграф. Чому замість конструктиву і заяв у НАБУ ми побачили чергове шоу?

Про це дивіться в новому відеоблозі Олексія Братущака на каналі Цензор.НЕТ.

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Нагадаємо, колишній віцепрем'єр-міністр Павло Розенко заявив: "Офіс Президента висунув підозру 11 народним депутатам України від партії "Слуга народу". Їх звинувачують в отриманні 30 000 доларів (кожному) за голосування проти одного антикорупційного законопроєкту на засіданні Комітету Верховної Ради... Офіс вимагає від депутатів-слуг пройти детектор брехні".

Пізніше народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Дубінський підтвердив інформацію, що членів фінансового комітету від "СН" перевірять на детекторі брехні. А заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук повідомила, що керівництво фракції "Слуга народу" зустрінеться із членами парламентського комітету з питань фінансів податкової і митної політики перед перевіркою на поліграфі.

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Пізніше президент Зеленський заявив: "Всі члени фінансового комітету ВР повинні пройти перевірку на детекторі брехні".

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