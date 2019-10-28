Хочу, щоб він на власній шкурі відчув усі прильоти, - Федина прокоментувала свої висловлювання про "безсмертя" Зеленського. ВIДЕО

Про це вона заявила у відеозверненні на своїй сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

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Нардепка зазначає, що її слова були емоційними, проте головної мети досягнуто.

"Нас все-таки почули. Почули і почали реагувати. ...Прикро, що почули тільки форму, але не зміст. ...А зміст у тому, що ніхто, ні в цій країні, ні в інший, не має права хамити і ображати воїнів-захисників України. Тим паче людина, яка не служила, не воювала і чотири рази ухилилася від повістки. Ніхто не має права здавати нашу країну. І так, я наголошую ще раз, я дуже хочу, щоб президент Зеленський на власній шкурі відчув усі прильоти. Я хочу, щоб він зрозумів, яка це "тиша", коли стріляють 82-ми і 120-ми. ... Хочу, щоб він на власній шкурі відчув, що "сіра зона" і відступ - це не безпека, а здача українських інтересів", - заявила Федина.

Нардепка зауважила, що головним посилом стриму було те, що вона не хоче, щоб президент і його команда "керувалися московським інтересом".

"Я це все кажу не для того, щоб виправдатися. Я це кажу, тому що мені це дико болить, що сьогодні я, виявляється, головний ворог, тоді як Московія готується до повномасштабного вторгнення", - зазначила Федина.

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Нагадаємо, раніше депутатка Верховної Ради від партії "Європейська солідарність" Софія Федина прокоментувала скандальне відео з Президентом Володимиром Зеленським під час його зустрічі з добровольцями в Золотому, зазначивши, що "хтось думає, що він безсмертний".

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"Товариш президент, таке враження, думає, що він безсмертний ... Там випадково може вибухнути граната, там обстріли бувають випадково. Найкрасивіше, щоб це все сталося під час московських обстрілів, коли хтось знову в білій сорочці припре на передову", - сказала Федина в прямому ефірі.

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У фракції "Слуга народу" вже прокоментували висловлювання Федини.

Заступник голови фракції СН Олександр Корнієнко під час погоджувальної ради заявив, що такі заяви нардепа неприпустимі і фракція звертатиметься до правоохоронних органів про надання оцінки цьому.

Голова парламенту Дмитро Разумков заявив, що такі висловлювання стосовно будь-якої людини неприпустимі.

"Я думаю, що це не додає ні Верховній Раді, ні окремим політичним силам, ні особам і це не наближає нас до єднання в суспільстві, повернення наших територій і завершення війни", - зазначив Разумков.

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