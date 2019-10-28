"Доходи каналів падають, плюс санкції. Все до бісової матері! Людей буде звільнено", - гендиректор "Останкіно" Шубін заявив про кризу через борги кремлівського "Першого каналу". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Медузу, про це заявив гендиректор телецентру Михайло Шубін у спеціальному відеозверненні.

"Борг Першого каналу п'ять років висить над нами дамокловим мечем. І цей меч вже буквально за міліметр від нашого серця. Борги каналу і його підрядників у середньому становлять одну третину - одну четверту нашого доходу. Три-чотири місяці на рік ми не дихаємо. І ми більше не можемо впливати на ситуацію. У нас почала лавиноподібно наростати аварійність. Ми в багатьох речах не гарантуємо ефір ... При цьому у нас прекрасна звітність. Ми шикарно працюємо з прибутком. А через те, що ми нічого не витрачаємо, у нас збільшилися відрахування і борги щодо податків. Дурдом просто! Ні копійки живих грошей. Я завжди говорив: "Все, що завгодно, але людей не чіпаємо". Тепер більше такої можливості немає. Фактично ми залишимо в телецентрі тільки тих людей, які забезпечують ефір. Все, що не приносить прибуток, буде зрізано, і людей буде звільнено. Ми знаємо, що доходи каналів падають, що реклама йде в інтернет, плюс санкції, все це нам відомо", - розповів Шубін.

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