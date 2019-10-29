Унаслідок потужного вибуху на маслозаводі в Дніпрі зруйновано складську будівлю на площі 4200 кв. м, жертв немає, - ДСНС. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"28 жовтня о 21:53 у м. Дніпро на вул. Байкальська 9, на території маслоекстракційного заводу ТОВ "Потоки" в складській будівлі стався вибух з подальшим горінням", - йдеться в повідомленні.

Відео: Дніпро.Оперативний/Facebook

Рятувальники ДСНС ліквідували пожежу о 23:16 на площі 200 кв. м.

За даними ДСНС жертв і постраждалих немає.

Унаслідок вибуху зруйновано складську будівлю на площі близько 4200 кв. м.

До гасіння пожежі залучалося 37 рятувальників особового складу та сім одиниць техніки ДСНС.

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Як пише "Дніпро.Оперативний", у зв'язку з вибухом на заводі "Потоки" (Байкальська, 9) жителям прилеглих районів на Лівобережжі Дніпра рекомендують не відкривати вікна.

Прилади моніторингу фіксують підвищений вміст у повітрі пилу різних фракцій.





