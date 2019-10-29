У новій частині гри Call of Duty Росія - країна-терорист: російські солдати виставлені справжніми покидьками. ВIДЕО (оновлено)

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на матеріал російської служби "Бі-бі-сі".

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Зазначається, що дія першої частини гри відбувається у вигаданій близькосхідній країні Урзикстані, яка сильно нагадує Сирію, а в проморолику було видно російський штурмовик, що завдає ударів по якомусь близькосхідному селищу. Крім того, йшлося про хімічну зброю.

"Російські військові найманці в першій частині гри - винятково негативні персонажі. Деякі сцени відрізняються великою жорстокістю. Так, на початку гри військові розстрілюють і вішають мирних жителів, на очах у дітей вбивають батьків", - йдеться в матеріалі.

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При цьому автори підкреслюють, що це не перша серія, в якій російські солдати - противники: "Однак досі (навіть коли в одній з попередніх серій Росія завдавала ядерний удар по Вашингтону і висаджувала в Америці десант) росіяни не виявляли такої безглуздої жорстокості, як в цій частині".

"В результаті, продажі гри в Росії були обмежені, хоча сама вона була повністю русифікована. Тепер її можна купити на компакт-дисках, а також у російському PS Store", - йдеться в статті.

Цікавим фактом є те, що в грі з'явилася локація Donetsk Downtown із центром окупованого РФ Донецька. Однак це розрахована на багато користувачів, а не сюжетна карта, і на ній можуть одночасно грати до 32 осіб.

"Картка не відтворює реальні бойові дії, зате на одному зі скриншотів можна розгледіти занедбаний стадіон, який нагадує Донбас-Арену. Центральна частина Донецька слугує лише декорацією. Крім Донецька, в списку мультиплеєрних карт є сирійське поселення і навіть лондонська площа Пікаділлі", - зазначає playua.net.



