Вірю, що розслідування гучних корупційних справ та резонансних убивств буде доведено до кінця, а винних покарано, - Зеленський. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час виступу на першому інвестиційному форумі в Маріуполі.

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"Необхідним фундаментом для рівних прав є подолання корупції та ефективна робота правоохоронних органів", - сказав Президент.

За його словами, зараз проводиться очищення в ГПУ, довгоочікувана реформа СБУ, підтримується повна незалежність НАБУ, САП і ДБР.

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"Вірю, що розслідування гучних корупційних справ та резонансних убивств Павла Шеремета, Катерини Гандзюк та інших громадських активістів будуть належним чином розслідувані, а винні покарані", - сказав він.