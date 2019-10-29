Можливо, це право на власну позицію. А можливо, і держзрада, - нардеп Потураєв про погрози на адресу Зеленського. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це сьогодні заявив народний депутат від "Слуги народу" Микита Потураєв, якого біля трибуни парламенту підтримали всі члени фракції.

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"Фракція вже розпочала збір підписів зі зверненням до правоохоронних органів для вирішення, чи прийнятні заклики до вбивства будь-якого громадянина", – зазначив нардеп.



Він також застеріг, що зараз виконується план роздмухування ненависті в суспільстві, через що вже було втрачено свободу і державність у 1917-1920 роках.



"Ми маємо разом із правоохоронними органами і суспільством дати оцінки закликам до заколоту та знищення голови держави. Можливо, це висловлення власної позиції, а можливо, це зрада", – підсумував Микита Потураєв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибачуся перед Зеленським тільки після його вибачень за глузування з українського війська, - Федина

Нагадаємо, раніше депутатка Верховної Ради від партії "Європейська Солідарність" Софія Федина прокоментувала скандальне відео з Президентом Володимиром Зеленським під час його зустрічі з добровольцями в Золотому, зазначивши, що "хтось думає, що він безсмертний".

"Товариш президент, таке враження, думає, що він безсмертний ... Там випадково може вибухнути граната, там обстріли бувають випадково. Найкрасивіше, щоб це все сталося під час московських обстрілів, коли хтось знову в білій сорочці припре на передову", - сказала Федина в прямому ефірі.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков після цього заявив, що такі висловлювання "не наближають нас до єднання в суспільстві і завершення війни". А заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко після цього пообіцяв, що політсила звернеться до правоохоронних органів.

Сама Федина каже, що критики звернули увагу тільки на форму, але не на зміст її слів. "І так, я підкреслю ще раз, я дуже хочу, щоб президент Зеленський на власній шкурі відчув усі прильоти", - заявила вона.