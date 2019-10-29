Кейс "Приватбанку" є ключовим для макростабільності і знаковим для сприйняття країни інвесторами, - Гончарук. ВIДЕО

"У нас не диктатура, немає можливості запровадити воєнний стан і сказати кожному судді, яким чином йому потрібно поводитися. Але наша команда працюватиме та зробить все залежне від нас, щоб захистити українського платника податків, і для того, щоб захистити макростабільність країни. А той кейс ("Приватбанку". - Ред.), про який ви згадали, - він є ключовим і знаковим у цій боротьбі", - сказав він у Маріуполі у вівторок під час Першого інвестиційного форуму RE:think. Invest in Ukraine, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Прем'єр наголосив, що інвестиції не прийдуть до країни, якщо інвестори не переконаються у тому, що кейс "Приватбанку" не може бути вирішено за рахунок платників податків. "Якщо інвестори не побачать, що правила змінилися, що не можна просто взяти і за рахунок платників податків спробувати вирішити всі проблеми, якщо люди не побачать, що правила змінилися, то інвестиції сюди не прийдуть. Ми дуже добре це розуміємо. Тому макростабільність для нас та інтереси держави, і інтереси платників податків є точно ключовими", - сказав він.

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Прем'єр також зазначив, що Україні необхідні діалог і спільні рішення з міжнародними партнерами. "Не так давно делегація наших міністрів працювала в США, і ми очікуємо, що найближчими тижнями колеги з Міжнародного валютного фонду приїдуть до України, і ми розраховуємо на те, що все-таки досягнемо домовленості щодо формату нової програми", - додав він.

Під час пресбрифінгу Гончарук уточнив, що, як очікується, місія МВФ прибуде до України у листопаді, щоб продовжити переговори про нову програму для України, і висловив сподівання, що нову програму буде підписано найближчими місяцями. "Я хотів би, щоб це сталося протягом найближчих місяців", - сказав він.

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук відкидає вплив бізнесмена Ігоря Коломойського і представників іншого великого українського або міжнародного бізнесу на уряд України.

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"Коментуючи вплив пана Коломойського на український уряд, можу прямо сказати, що жодного впливу ця особа, як і будь-яка інша особа або будь-який інший представник і українського, і міжнародного великого бізнесу, впливу не має. Ми орієнтуємося лише на інтереси українців і українських платників податків", - сказав він.

18 грудня 2016 року стало відомо, що Кабінет Міністрів ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку". Уряд має намір випустити 30-річні ОВДП на 150 млрд гривень і в підсумку стати 100% власником банку. Перший заступник голови банку заявив, що рішення про передачу "Приватбанку" державі було ухвалено через безпрецедентну інформатаку і загрозу для клієнтів. У "Приватбанку" запевнили, що з грошима на рахунках нічого не станеться: "Це було ключовою умовою переговорів". У свою чергу, голова Мінфіну Данилюк підтвердив: "Гроші вкладників "Приватбанку" в безпеці і захищені державою". За даними НБУ, загальна потреба "Приватбанку" в капіталі становить 148 млрд гривень.

Рішення про націоналізацію "Приватбанку" підтримали в МВФ і ЄБРР, а також країни G7, Євросоюз і США.

Раніше стало відомо, що держава виграла апеляцію в Лондоні у справі "ПриватБанку" проти колишніх власників.

Нагадаємо, Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського визнав націоналізацію банку незаконною.

19 квітня Ігор Коломойський подав 5 нових позовів до Господарського суду Києва до Національного банку України та "Приватбанку".