Жодної іншої ідеології, крім шовіністичної та оборонної, сьогодні в Росії немає, - Шендерович. ВIДЕО

Про це в інтерв'ю "Цензор.НЕТ" заявив російський письменник-сатирик Віктор Шендерович.

За словами письменника, це єдине, що робить Путіна політиком.

"Тому що за межами цього, якщо припустити, що він менеджер, то він - дуже хріновий менеджер. Той, хто програв економіку, той, хто програв статус країни, викинутий геть. Економіка, втеча капіталу, втеча мізків, стан рубля і так далі - він все програв. Крім одного. Але цього одного вистачає, щоб тримати травмовану нашу ментальність у стані певної відносної єдності. Це ось "ми проти всього світу". А навколо - зрадники-слов'яни, Україна, яка лягла під Америку; Балтика, яка не цінує добра, Європа бездуховна, Америка, в якій вранці в Техасі прокидається фермер і думає: як би знищити Росію, як би напаскудити Росії?", - іронізує Шендерович.

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"І це галюцинаторне відчуття, - єдине, що, як не дивно, сьогодні збирає націю. Як не драматично, як не комічно це звучить. Але це те, що робить нас нацією. Іншої ідеї немає", - підсумував Віктор Шендерович.

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