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29.10.19 17:01

Скульптуру, присвячену Революції Гідності, відкрили на бульварі Шевченка в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

29 жовтня на Бульварі Тараса Шевченка встановили скульптуру "Протистояння".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Робота художника Олексія Золотарьова присвячена "Революції Гідності" і розташована на місці колишнього пам'ятника Леніну.

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За інформацією організаторів, Український кризовий медіацентр проводив конкурс на найкращий проєкт експозиції "Ціна свободи". І в ньому переміг Олексій Золотарьов.

"Скульптура "Протистояння" - це спроба оформити у візуальний образ почуття внутрішньої напруги, конфлікту, нестримної сили, які не піддаються контролю розуму. Головним важелем в житті завжди залишається щось, що вище навіть пам'яті. Таким важелем, який утримує на поверхні, є усвідомлення себе вільним. Куля - як цілісний організм, абсолютна форма, яка набрала обертів і заплуталася в мільйонах шляхів, вічний потужний двигун, що заряджає повітря електричними хвилями. Ціле, що посічене з усіх боківґ. там має зібратися, щоб вижити. Свобода - це протистояння довіри і помилки, рішення і несвідомості, здобутків і втрат. Протистояння як взаємовиключні частини одного цілого", - пояснюють організатори.

Скульптуру, присвячену Революції Гідності, відкрили на бульварі Шевченка в Києві 01
Скульптуру, присвячену Революції Гідності, відкрили на бульварі Шевченка в Києві 02
Скульптуру, присвячену Революції Гідності, відкрили на бульварі Шевченка в Києві 03

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Скульптуру, присвячену Революції Гідності, відкрили на бульварі Шевченка в Києві 04
Скульптуру, присвячену Революції Гідності, відкрили на бульварі Шевченка в Києві 05
Скульптуру, присвячену Революції Гідності, відкрили на бульварі Шевченка в Києві 06
Скульптуру, присвячену Революції Гідності, відкрили на бульварі Шевченка в Києві 07

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Скульптуру, присвячену Революції Гідності, відкрили на бульварі Шевченка в Києві 08
Скульптуру, присвячену Революції Гідності, відкрили на бульварі Шевченка в Києві 09
Скульптуру, присвячену Революції Гідності, відкрили на бульварі Шевченка в Києві 10
Скульптуру, присвячену Революції Гідності, відкрили на бульварі Шевченка в Києві 11

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Скульптуру, присвячену Революції Гідності, відкрили на бульварі Шевченка в Києві 12
Фото, відео: Олег Богачук

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