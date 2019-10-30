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30.10.19 12:57

"На КП дуже багато представників ОБСЄ. Режим пропуску "жовтий". Виїхати можна, в'їхати - тільки місцевим", - відведення ЗСУ із Золотого-4. ВIДЕО

На ділянці розведення сил у Золотому-4 введено "жовтий" режим пропуску, згідно з яким в'їхати в зону розведення можуть тільки місцеві жителі.

Про це говорить автор відеозапису, який передано в розпорядження Цензор.НЕТ із Золотого-4.

"Сьогодні 30 жовтня. 11.13 на годиннику. Ми рухаємося маршрутом село Катеринівка-Золоте-4. Катеринівка – це населений пункт, який згідно з планом відведення військ залишається в "сірій" зоні. Щойно спілкувалися з військовими, які стояли в Катеринівці. Їх змушують відійти на дистанцію один-півтора кілометри. Зараз ми бачимо на КП місію ОБСЄ. Автомобілів місії дуже багато. У Катеринівці і Золотому-4 діє так званий "жовтий" пропускний режим. Дозволяється в'їзд тільки місцевим, які тут прописані. Жодних журналістів, жодних волонтерів і нікого іншого пропускати сюди не будуть. Можна сказати, що населені пункти перебувають в ізоляції. Контроль і забезпечення "жовтого" режиму покладено на поліцію і Національну гвардію. Всі під'їзди і виїзди контролюються цими підрозділами", - розповідає про ситуацію автор відеозапису.

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