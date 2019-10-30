"Дружина не завжди поділяє моє почуття гумору", - Яременко про листування з повією. ВIДЕО

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це Яременко повідомив журналістам у кулуарах парламенту.

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"Журналісти, які намагаються підгледіти щось, спостерігати, сфотографувати - це важко назвати журналістами. Навіть не намагаються взяти коментарів у тих, за ким вони підглядають - ось проти цього ми виступаємо. Ми, звичайно, стежимо за тим, що відбувається зверху, розуміючи, що ці провокації триватимуть. Хоча деякі колеги мене попереджали цього не робити, які виступають проти, але я вирішив по-своєму в такий спосіб продемонструвати протест, що це не журналістика, це знущання з інформаційних потоків, з людей - коли щось побачили, щось не перепитали, не з'ясували, і викинули як жовтий смажений факт", - сказав Яременко.

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На запитання про те, як дружина ставиться до експерименту, він відповів: "Дружина не завжди поділяє моє почуття гумору... Подякувала".

Нагадаємо, журналісти зняли листування "слуги народу" Яременка з повією під час роботи в сесійній залі парламенту. Нардеп зі свого боку заявив, що влаштував провокацію.