Комітет ВР з питань податкової і митної політики заслуховує звіт Нефьодова і розглядає законопроєкти про розмитнення "євроблях" та оціночні майданчики. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Цензор.НЕТ пропонує вам трансляцію засідання комітету.

На порядку денному засідання комітету зазначено 3 питання: доповідь голови Державної митної служби Максима Нефьодова про організацію роботи та проблемні питання діяльності митних органів; розгляд законопроєктів щодо розмитнення "євроблях"; а також обговорення проєктів законів щодо ліквідації корупційних схем у сфері оцінки об'єктів нерухомості.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оціночні майданчики заробляють на людях по мільйону гривень в день, - Красносільська закликала винести на розгляд ВР законопроєкт, що ліквідує цю схему

Як повідомлялося, 4 вересня група народних депутатів (Павло Фролов, Роксолана Підласий, Анастасія Красносільська, Ірина Верещук, Андрій Герус - "Слуга народу", Олександра Устинова - "Голос" та ін.) зареєструвала в парламенті законопроєкт №2047, який пропонує відключити авторизовані електронні майданчики від Єдиної бази даних звітів про оцінку.

Таким чином, реєстрацію звітів зможуть проводити оцінювачі нерухомості і нотаріуси безпосередньо через Єдину базу. Також пропонується встановити плату за реєстрацію звітів у розмірі 0,5% від мінімальної зарплати за одну операцію.

Водночас 13 вересня 2019 року інша група депутатів (Олександр Качура, Максим Зуєв, Богдан Кіцак, Аліна Загоруйко, Євген Пивоваров - "Слуга народу" та ін.) зареєструвала законопроєкт №2047-1, який пропонує створити уніфіковану систему визначення податкової вартості нерухомості, а також розширити функціонал авторизованих електронних майданчиків.

Нагадаємо, Верховна Рада в грудні 2017 року схвалила створення Єдиної бази даних звітів про оцінку нерухомості, мотивуючи це боротьбою з "чорними" ріелторами. Таким чином, парламент зобов'язав суб'єктів оціночної діяльності вносити в неї інформацію зі звітів про оцінку нерухомості через автоматизовані електронні майданчики.

Влітку 2018 року Фонд держмайна зобов'язав фахівців з оцінки майна здавати звіти за допомогою сайтів-посередників ("авторизовані електронні майданчики"), які виявилися пов'язані між собою і з оточенням одіозного нардепа Антона Яценка.

Як з'ясувалося, електронні майданчики виконують виключно посередницькі функції передачі інформації, схожі на електронну пошту. При цьому майданчики на свій розсуд встановлюють плату за свою послугу, яка протягом року вже зросла з 510 до 1356 гривень за кожне звернення до держреєстру. Оплату цих послуг реєстратори покладають на продавців квартир. При цьому майданчики позбавляють доступу до державної бази тих реєстраторів, які дозволяють собі публічну критику монополістів.

АМКУ розслідує антиконкурентні узгоджені дії майданчиків з листопада 2018 року. Ще до офіційного старту розслідування з'ясувалося, що вони не відповідають на інформаційні вимоги Комітету.

Після цього Верховна Рада внесла до Податкового Кодексу поправку, яка заборонила Антимонопольного Комітету займатися розслідуванням щодо будь-яких об'єктів, пов'язаних з правами інтелектуальної власності.

Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) відкрила кримінальне провадження за фактом можливого одержання хабаря в розмірі по $30 тисяч чинними народними депутатами.

За інформацією САП, у рамках розслідування кримінального провадження мають перевірити поширену в ЗМІ інформацію про те, що 11 народних обранців від партії "Слуга народу", які є членами парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, нібито отримали по $30 тисяч неправомірної вигоди за голосування проти законопроєкту про ліквідацію корупційних схем під час оцінки об'єктів нерухомості на засіданні комітету.

Президент України Володимир Зеленський уже заявив, що пройти перевірку на поліграфі мають усі члени парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Результати перевірки на поліграфі можуть мати політичні наслідки. Окремо з цим працюватимуть антикорупційні органи, - Разумков

23 жовтня поліграф пройшов заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Олександр Дубінський (фракція "Слуга народу"). 24 жовтня поліграф пройшли член комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк (фракція "Слуга народу"), голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та голова підкомітету з організації та оподаткування грального бізнесу комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Олег Марусяк (фракція "Слуга народу").