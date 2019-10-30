Україна збирається за 5 років досягти критеріїв членства в НАТО, - Кулеба. ВIДЕО

Про це під час спільного брифінгу з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом в Одесі заявив віцепрем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Відео НАШ

"Україна зробила свій вибір - це членство в НАТО. Альянс у 2008 році також зробив свій вибір, коли на саміті в Бухаресті вирішив, що Україна стане членом НАТО. Ми виходимо з того, що це рішення буде виконане. Уряд, який я представляю, є першим урядом, який чітко закріпив у Програмі своєї діяльності ціль - досягнути за п'ять років відповідності критеріям членства в Альянсі", - сказав Кулеба.

Він підкреслив, що Україна має крок за кроком пройти цей шлях разом з колегами з НАТО, використовуючи всі наявні інструменти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ несе відповідальність за імплементацію "Мінська". Вона має вивести всі війська з Донбасу і припинити дестабілізацію України, - Столтенберг

Різні оцінки громадської думки, додав віцепрем’єр, показують одну і ту саму тенденцію - поступове зростання підтримки євроатлантичної інтеграції в Україні.

"Переконаний, що це вже не просто природна реакція українців на агресію Росії, а усвідомлене рішення", - підсумував він.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, сьогодні в Одесі з офіційним візитом перебуває генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Він відвідав морський порт, куди 29 жовтня зайшли чотири мінні тральщики НАТО.