Зеленський у Золотому спілкувався з Харченко та Олімпієвою, які допомагали найманцям РФ в організації псевдореферендуму - журналіст Реуцький. ВIДЕО

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав журналіст Костянтин Реуцький, передає Цензор.НЕТ.

"Хто виступає лідерами "руху за розведення" в Золотому-4? Хто організовує акції на підтримку відведення української армії та озвучує "думку більшості місцевих жителів" для чиновників, що приїжджають у Золоте, і запрошених ними журналістів? Знайомтеся, ось ці люди: Олена Харченко та Галина Олімпієва. Що характерно, односельці кажуть про причетність обох до організації та проведення "референдуму про незалежність ЛНР" в травні 2014 року. Олена Харченко в цьому спектаклі грала роль "члена комісії". Не соромиться, але і згадувати про це зайвий раз не любить", - розповів він.

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"У перше наше знайомство зі словами "так, і що?" вона просто закрилася від нас в підсобці місцевого клубу. У друге - нецензурно лаялася і намагалася вибити камеру з рук оператора", - розповів журналіст.

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"Олімпієва в комісії під час "референдуму" не працювала, але віддалено допомагала організовувати процес. І Олена, і Галина - місцеві неформальні лідерки. Обидві пов'язані з владою, бо є свого роду провідниками рішень влади на рівень селища. Причому, всієї влади в усі часи. Люди з таким досвідом і гнучкістю потрібні будь-якій владі. Після регіоналів і "сепаратистів" стали в пригоді і при п'ятому президентові - працювали у виборчій комісії на президентських виборах. Згодилися і зараз - тепер на прохання соратниці засудженого за сепаратизм ексмера, заступниці голови місцевої бютівця Інни Демиденко вони організовують масовку і спікерів під приїзди депутатів і чиновників. Щоб показати єдність жителів Золотого-4, які, нібито, всі як один хочуть виведення українських військ із селища. Вони ж провокують і цькування тих місцевих, хто виступає проти розведення", - розповів Реуцький.

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"Глава дільничної комісії Галина Олімпієва після першого туру президентських виборів (в якому з великим відривом переміг Бойко, листівки якого пачками роздавалися прямо на виборчій дільниці) клянеться, що Зеленський в другому не отримає в їхньому селищі жодного голосу -"повбиваємо будь-кого", якщо дізнається, що за нього проголосував. У тому ж відео вона каже, що не бачить нічого поганого в тому, що її односельці "голосували" на "референдумі" - "А що тут такого? ... Право голосу - хто хоче, той іде", - додав він.

"А ось тут вона не менш талановито виконує перед Зеленським роль простої місцевої патріотично налаштованої прихильниці розведення сил:"Ми за Україну, і я хочу жити тільки на Україні!" І тепер вже обіцяє вбити того, хто назве їх сепаратистами. Зеленський ще більш талановито відіграє роль президента, який уважно слухає. Все, вибачте, більше не можу - сльози заважають. Всім миру", - резюмував журналіст.

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